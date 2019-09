Governo estadual capacita lideranças regionais em Ibaiti

Último encontro foi em Ibaiti

O governo estadual promoveu recente reunião na Casa da Cultura de Ibaiti, cuja pauta foi “Técnicas e Estratégias no Desenvolvimento de Líderes”.

O evento foi presidido de forma eficiente, mais uma vez, por Juarez Leal Daio, Coordenador da Casa Civil e contou com as presenças dos prefeitos Dr. Antonely, de Ibaiti, Angelo Vigilato, de Japira, além de outras lideranças políticas da região, como o vice-prefeito local, Ulisses Mingote, as Chefes dos NREs de Jacarezinho, Ana Molini, e Ibaiti, Leila Torres, do vereadore Sidnei Robis, e o empresário Marcelo Palhares, de Jacarezinho.

A professora Leila fez uma brilhante apresentação dos trabalhos desenvolvidos nos municípios que compõem aquele núcleo. Daio explanou sobre a atuação e o compromisso do Governador Carlos Massa Ratinho Júnior com o desenvolvimento do Norte Pioneiro.

A iniciativa também contou com a palestra proferida pelo Luiz Lomba, professor da UENP (Universidade Estadual do Norte do Paraná) sobre técnicas e estratégias no desenvolvimento dos líderes focados na divulgação das ações do Governo, além da satisfação e o relacionamento interpessoal dos servidores. Esse é o objetivo do programa de desenvolvimento implantado pela atual gestão com sua regionalização de gestão pública, além de recebe atenção, recebe agora reforço em capacitação.