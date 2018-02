Governo estadual entrega 42 moradias populares em Joaquim Távora

Na manhã desta quarta-feira

O governador Beto Richa entregou nesta quarta-feira (23) as chaves de 42 novas casas populares a famílias de Joaquim Távora. O empreendimento recebeu mais de R$ 2 milhões, fruto da parceria entre o Governo do Estado, o governo federal e o executivo.

As moradias são para atender famílias com renda mensal de até R$ 2,5 mil, que pagarão prestações entre R$ 200 e R$ 400 por mês em financiamento de até 30 anos. As unidades entregues pelo governador têm de 36 a 48 metros quadrados, compostas por dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço externa.

Richa destacou que a área da habitação tem sido uma prioridade da sua gestão. “O nosso governo constrói casas nos 399 municípios do Paraná. São mais de 100 mil famílias atendidas com os programas de habitação”, disse o governador. “Em Joaquim Távora, além de inaugurar estas 42 unidades habitacionais, temos projetos em andamento para a construção de mais 250 casas”.

O presidente da Cohapar, Abelardo Lupion, ressaltou que o Paraná é o único estado brasileiro autorizado a financiar imóveis por menos de R$ 50 mil, o menor valor do País. “O trabalho integrado permite que os custos das casas sejam barateados, a qualidade da construção seja mantida e as parcelas sejam as mais baixas do Brasil”, afirmou.

ASSESSORIA – O novo empreendimento contou com a assessoria técnica da Cohapar e parcerias da Copel e Sanepar. As empresas foram responsáveis pelo repasse subsidiado do material das redes de energia elétrica, água e esgoto do conjunto, o que ajudou a viabilizar o projeto e reduzir os custos de financiamento a serem pagos pelas famílias.

Os trabalhos envolvem iluminação pública, paisagismo e mão de obra para instalação de galerias de águas pluviais. Joaquim Távora tem um déficit de moradias porque muitas pessoas vêm de fora para trabalhar aqui. Estas casas e as que estão em projeto vão ajudar a mudar esta realidade.

VIDA NOVA – Marlene da Silva Rodrigues e João Machado Rodrigues estão ansiosos para entrar na casa nova. O casal viveu a vida toda na fazenda do patrão e com os filhos crescidos resolveu mudar para a cidade. “Toda vida queríamos uma casa para gente. Agora nossos filhos cresceram, estão trabalhando e decidimos ter uma casa aqui na cidade”, disse Marlene.

Para o marido, a casa nova é a realização de um sonho. “Depois de 30 anos de casados vamos ter a primeira casa, é muito bom e prazeroso, principalmente para os nossos filhos que estão trabalhando aqui”, contou João.

A dona de casa Cilmara de Fátima Figueiredo viveu de aluguel com o marido e a filha durante por dez anos. “Estou emocionada porque a casa própria é tudo que a gente sonhava. As parcelas não são muito altas, dá para pagar tranquilo”, afirmou ela, que já está preparando a mudança.

BALANÇO – Desde 2011, Joaquim Távora recebeu R$ 7,6 milhões de investimentos públicos para o setor de habitação popular em ações coordenadas pela Cohapar. No período, foram entregues 131 moradias na cidade e 71 unidades na área rural do município.

Também participaram da solenidade o presidente da Sanepar, Mounir Chaowiche, os deputados estaduais Pedro Lupion, Luiz Cláudio Romanelli e Luiz Carlos Martins; o superintendente da Caixa Econômica Federal, Rogério Vilien; e o prefeito de Carlópolis, Hiroshi Kubo.