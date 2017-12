Governo libera mais de R$ 1,4 mi em investimentos para Jacarezinho

Através do deputado estadual Pedro Lupion

Jacarezinho vai receber mais de R$ 1,4 milhão em investimentos do governo do Estado, que poderão ser aplicados na reforma do Ginásio de Esportes Cássio Arantes Pereira (foto) , pavimentação asfáltica de ruas em situação precária e veículos para suporte da Secretaria Municipal da Agricultura.

O convênio foi assinado na manhã desta segunda-feira, dia 11, pela governadora em exercício, Cida Borghetti, em solenidade no Palácio Iguaçu. Para a vice-governadora, o Estado tem oferecido reforço essencial aos municípios. “Tem sido uma boa prática do Governo do Estado firmar convênios com as prefeituras para que elas possam investir em diversas áreas importantes para a população”, disse na presença de todos os prefeitos que seus municípios contemplados. “Esses recursos, com certeza, vão ajudar os municípios a trabalhar de forma diferenciada”, disse Cida.

Além de Jacarezinho, outros municípios da base de atuação política do deputado estadual Pedro Lupion (DEM) também foram contemplados, como Figueira, Ventania e Santa Mariana.

“Mais uma vez estamos no Palácio Iguaçu para assinatura de convênio e levar melhorias aos nossos municípios. Esse é o resultado de um governo municipalista como é a gestão Beto Richa, que reconhece a importância de se investir nas cidades do interior do estado”, destaca Lupion.

Ao todo, mais 602 convênios foram assinados para repasse de recursos a 268 municípios de todas as regiões do Paraná. O montante soma R$ 207 milhões. Esse valor deverá ser aplicado em obras de infraestrutura urbana, compra de equipamentos rodoviários e agrícolas, viaturas policiais, conjuntos de material esportivo e academias ao ar livre.

Por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano foram assinados 510 convênios, no valor de 195 milhões e 400 mil reais. Vão ser investidos em obras de infraestrutura e instalação de barracões industriais, além de compra de equipamentos rodoviários e veículos.

Pela secretaria da Agricultura e Abastecimento foram 50 convênios que, juntos, somam pouco mais de quatro milhões e R$700 mil.

Já a Secretaria de Segurança Pública oficializou 18 convênios para repasse de viaturas, que somam R$ 770 mil.