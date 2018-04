Governo libera recursos para projetos urbanos em 11 municípios

Ao todo foram três milhões de reais

A governadora Cida Borghetti autorizou nesta terça-feira (20) a liberação de R$ 3 milhões para 11 municípios. Os recursos são para melhorias na iluminação pública, pavimentação e a aquisição de equipamentos e veículos. Em encontro com prefeitos, no Palácio Iguaçu, Cida reforçou o perfil municipalista da gestão (fotos).

“Diariamente recebemos prefeitos em Curitiba ou no Interior que apresentam projetos que levam melhorias para as cidades. Essas autorizações são frequentes porque esse governo é municipalista e entende que é nas cidades que as pessoas vivem”, disse. Os valores são provenientes de convênios das prefeituras com a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano.

Cida informou que durante esta semana acontecerão ainda outras liberações de recursos. “Já atendemos mais de 100 prefeitos e o objetivo é contemplar todos os municípios do Paraná”, afirmou. “Não há distinção de municípios, atendemos a todos porque o Governo precisa dar condições para que os prefeitos melhorem a qualidade de vida em todas as cidades”, afirmou o chefe da Casa Civil, Dilceu Sperafico.

Segundo o secretário estadual de Desenvolvimento Urbano, Silvio Barros, há cerca de 1,7 mil processos em análise e os recursos para atendê-los estão reservados. “Temos muitos projetos em análise. Os recursos foram destinados no orçamento, temos o dinheiro em caixa para fazer o repasse”, declarou.

AGILIDADE – Barros explicou que, para dar celeridade aos processos, na próxima semana a Secretaria do Desenvolvimento Urbano publicará um edital com registro de preços de equipamentos, maquinários e veículos. Municípios cujos projetos com a mesma especificidade já que foram aprovados poderão aderir.

“Definimos um lote e faremos esse registro de preço para que as empresas ofereçam o serviço. Os municípios podem aderir a este edital e, assim, diminuímos a necessidade de criar um edital para cada município. É um mecanismo que acelera a capacidade de investimentos do Estado”, afirmou.

CONCRETIZADOS – Foram autorizados nesta terça-feira (24) os convênios de Barra do Jacaré (R$ 40 mil), Braganey (R$ 75 mil), Guaraqueçaba (R$ 50 mil), Iguaraçu (R$ 110 mil), Itambaracá (R$ 250 mil), Morretes (R$ 330 mil), Paranaguá (R$ 1,15 milhão) e de Reserva (R$ 50 mil). Mauá da Serra e Pitangueiras tiveram suas licitações homologadas. Os recursos para as duas cidades chegam a R$ 719 mil. Andirá assinou novo convênio para compra de equipamentos no valor de R$ 50 mil.

O prefeito de Mauá da Serra comemorou a liberação de R$ 430 mil para pavimentação e de R$ 50 mil para a compra de veículo para a Secretaria de Meio Ambiente. “Veio em ótima hora, vamos pavimentar as vias centrais da cidade e ampliar a área de fiscalização ambiental”, disse.

Braganey, município de 6 mil habitantes localizado no Oeste do Estado, recebeu R$ 75 mil para aquisição de equipamentos e veículos para o fortalecimento da agricultura. “Nosso município é agrícola e esse valor vai ajudar muito. Esse encontro com a governadora é uma prova de que o trabalho continua”, afirmou.

PRESENÇAS – Também participaram do evento o secretário estadual de Cerimonial e Relações Internacionais, Ezequias Moreira, os deputados estaduais Pedro Lupion, Luiz Cláudio Romanelli, entre outros.