Governo prepara agenda turística em parceria com motociclistas

O governador Carlos Massa Ratinho Junior disse neste sábado (27) que o Governo do Paraná prepara, em parceria com motociclistas, uma agenda turística robusta para integrar ainda mais os clubes e potencializar as viagens ao encontro das belezas naturais do Estado. Ele participou das comemorações da 1ª Moto União, no Palácio Iguaçu, evento idealizado pelo Departamento de Trânsito do Paraná (Detran-PR) que passa a fazer parte do calendário estadual em razão do Dia do Motociclista.

Ratinho Junior, que estava acompanhado do chefe de gabinete, o norte-pioneirense Daniel Wesley Villas Bôas Rocha, disse que a ideia de criar uma agenda turística específica para os viajantes sobre duas rodas é parte do planejamento de investimentos do Estado nessa área. “Nós queremos sentar com os motociclistas e fazer um encontro uma vez por mês, por exemplo, na Serra da Graciosa, na Colônia Witmarsum ou em Foz do Iguaçu. Queremos criar roteiros de viagens de motociclistas por todo o Paraná”, afirmou.

O governador também pediu ao Detran-PR e aos representantes da Federação Paranaense de Motociclistas para organizarem um evento de grandes proporções em Foz do Iguaçu, ainda neste ano, para atrair turistas de todo o Brasil e dos países da América do Sul, como marco dessa integração entre o Poder Público e os motociclistas no Paraná.

Esse trabalho do Detran é uma homenagem a todos os ciclistas do Paraná, mas também uma mensagem de conscientização, de lembrar que é importante passear com responsabilidade”

Destacou também que a união de mais de dois mil motociclistas e inúmeros clubes de diferentes municípios neste sábado representa um marco para divulgar uma mensagem sobre respeito às regras de trânsito e plena convivência com carros, caminhões, ônibus, ciclistas e pedestres. “Esse trabalho do Detran é uma homenagem a todos os ciclistas do Paraná, mas também uma mensagem de conscientização, de lembrar que é importante passear com responsabilidade”, afirmou.

PRÓXIMO DA POPULAÇÃO – A realização do Moto União é parte da estratégica do Detran-PR de estar mais próximo da população, como órgão responsável por transmitir mensagens de conscientização sobre o trânsito e valorização da vida.

Segundo Mário Marques, diretor de Recursos Humanos e da Escola de Trânsito do Detran-PR, o evento agora é parte do calendário anual da instituição. “Fomos procurados pela Pastoral de Trânsito, que pediu apoio para uma missa em homenagem ao Dia do Motociclista. Mas falei com o governador e ele acatou a ideia de realizar uma grande celebração nesse dia. Agora queremos fazer todos os anos”, afirmou. “O governador quer um Detran mais próximo da população, que não tenha aquela imagem de arrecadador de taxas e impostos. Queremos estar próximos de todas as categorias”.

O arcebispo de Curitiba, Dom José Antônio Peruzzo, que participou das bênçãos ecumênicas aos motociclistas, disse que cuidar da vida no trânsito é uma causa nobre e que merece ser lembrada todos os dias. “Temos que partir de pontos comuns a todos, católicos, evangélicos e não-religiosos. O tema da vida se sobrepõe a qualquer variante, variável ou diferença. Em tempos de tantos conflitos e tensões, ninguém discorda que numa festa dessas a reflexão sobre segurança no trânsito não é apenas uma questão de ordenamento, mas uma opção pela vida”, emendou.

Também participaram das bênçãos ecumênicas pastores da Igreja Metodista, Igreja Bola de Neve, Igreja do Evangelho Quadrangular e Filhos do Calvário.

PROGRAMAÇÃO – A comemoração teve início às 9h com a concentração de dois mil motociclistas no pátio da banca examinadora do Detran. Em seguida, o grupo acompanhou agentes do Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran) até o Palácio Iguaçu, onde foram recebidos com uma bênção de acolhimento, seguido de um culto ecumênico celebrado pelas lideranças religiosas do Paraná.

No período da tarde, as bandas KM 164 e Destiny farão um show para animar os motociclistas e seus familiares, que também poderão contar com diversas atividades educativas de trânsito, espaço da saúde, pilotagem defensiva, recreação, distribuição de brindes, exposição de acessórios para motociclistas, entre outros.

O evento contou com a parceria da Pastoral do Trânsito, Federação Paranaense de Motociclismo, Observatório Nacional de Segurança Viária, Corpo de Bombeiros, Secretaria Estadual de Saúde, Secretaria Municipal de Saúde (Projeto Vida no Trânsito), BPTran, Paraná Esportes, grupos de motociclistas e motoclubes, lojistas, empresários e representantes de entidades.