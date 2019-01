Governo troca direção-geral do Hospital Regional do Norte Pioneiro

Em Santo Antônio da Platina

A atual secretária municipal de Saúde platinense, Ana Cristina Micó da Costa (fotos) será empossada, na próxima terça-feira, dia 29, às 14h30m como nova diretora-geral do Hospital Regional do Norte Pioneiro, na sede da unidade, na rua Genor Juliano, 11, Jardim Monte Verde, em Santo Antônio da Platina.

Ela substituirá Alfredo Ayub (foto abaixo), que teve uma gestão produtiva e elogiada e voltará para a 19ª Regional de Saúde em Jacarezinho, onde é funcionário de carreira (cargo: promotor de saúde profissional e função: administrador).

Casada com o oftalmologista Fábio Patrial, ela tem 47 anos e é mãe de Gabriel, 21 anos e Isabele, 12.

Ana Micó é natural do Rio de Janeiro, no bairro Botafogo e morou por alguns anos em Minas Gerais e Pernambuco. Formada pela Universidade Estadual do Rio Janeiro (UERJ), turma de 1994, é Enfermeira Padrão e trabalhou também na Secretaria de Estado da Educação do Paraná, como professora na área de enfermagem no período de 1º de janeiro de 1997 a 1º de dezembro de 2000. Ana tem especialidade com habilitação em obstetrícia e paciente crítico.

Foi também presidente da Associação das Senhoras Rotarianas local.

A futura secretária de saúde será Gislaine Galvão (foto abaixo), atual diretora da Pasta.