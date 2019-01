Graça Saad é a nova Chefe do Núcleo Regional de Educação de Jacarezinho

Indicação política foi de Guto Silva

Maria das Graças Figueiredo Saad (fotos) é a nova Chefe do Núcleo Regional de Educação de Jacarezinho, cargo que já exerceu por cinco anos e meio.

A unidade abrange Abatiá, Andirá, Barra do Jacaré, Cambará, Carlópolis, Jacarezinho, Joaquim Távora, Jundiaí do Sul, Quatiguá, Ribeirão Claro, Ribeirão do Pinhal e Santo Antônio da Platina

A indicação política é do deputado estadual Guto Silva, que assumiu a Casa Civil.Graça foi contatada pelo npdiario, mas preferiu não se pronunciar por enquanto até que a decisão seja oficializada.

A ex-chefe, Magda Nogueira, se despediu hoje de manhã dos colegas da unidade e anunciou que vai morar em Santo Antônio da Platina, onde vai trabalhar como professora.

Graça é formada em Letras e Pedagogia, possui habilitação em Orientação Educacional, Supervisão de Ensino e Administração Escolar. Também é pós-Graduada em Linguística e Literatura, Bacharel em Direito e Mestra em Educação.Foi professor municipal e estadual e diretora de escola durante 15 anos e ainda presidente da Câmara de Ensino Médio e Educação Profissional.