Empresa tranquiliza mercado cafeeiro ao contestar eventuais suspeitas de irregularidades

Claudionor Benite, advogado do Grupo 2 Irmãos, esclareceu, na manhã desta terça-feira, dia 16, que a empresa está surpresa com a chamada Operação Expresso, encetada hoje por policiais civis, auditores das receitas e peritos em suas filiais.

A iniciativa age no estados do Paraná, Minas Gerais, São Paulo e Espírito Santo visando envolvidos em sonegação fiscal no ramo de comercialização de café em grão, bem como crimes de falsidade ideológica, lavagem de dinheiro e associação criminosa, “não há e jamais houve desde 1997 de existência do Grupo nenhum tipo de irregularidade tributária, estamos tranquilos e reagindo de maneira colaborativa, conscientes de que tudo será esclarecido com transparência e lisura”, afirmou.

As autoridades, informou dr, Claudionor, recolheram documentações e tudo o que pediram e a empresa se colocou à disposição, mas reafirma a correção de sua atividade e rechaça quaisquer eventuais ilações ilegais sobre sua atividade.