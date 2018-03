Grupo 2 irmãos realiza convenção de vendas

Mais de 50 participantes

O Grupo 2 Irmãos realizou sua 3ª Convenção de Vendas no Resort Água das Araras em Paraguaçu Paulista (SP), no qual foram reunidas mais de 50 pessoas da área comercial.

No evento, foram recebidos importantes palestrantes, como Silvia Almeida e Merilúcia Marques da empresa Completta Gestão Empresarial, que discorreram sobre comportamento utilizando a ferramenta Eneagrama; Mônica da Costa Pinto, coordenadora de Projetos da ABIC – Associação Brasileira de Indústrias de Café, que falou acerca do mercado de café e também sobre a importância das marcas regionais; Márcio Godoy Pereira da empresa Sucesso em Vendas, que ensinou diversas técnicas de atendimento, negociação e vendas; Emilson Rodrigues, supervisor da qualidade do Grupo 2 Irmãos e Eduardo Scorsin Barista, este último Campeão Brasileiro de Coffee in Good Spirts e 4º lugar no Campeonato Mundial de Coffee in Good Spirts na Suécia, que percorreram todas as informações relacionadas aos produtos da empresa, tanto tradicionais quanto especiais e gourmet.

E para finalizar, a Diretoria da empresa falou sobre a evolução de vendas nos últimos anos, investimentos e novidades em relação aos produtos para 2018.

Foram aproximadamente 20 horas de conteúdo com total envolvimento dos participantes. Os temas foram pontuais e em muito vão contribuir para o crescimento pessoal e profissional de cada participante e, dessa forma, contribuir para o sucesso da empresa.

Grupo 2 Irmãos: qualidade brasileira com padrões internacionais!