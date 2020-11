Grupo 2 Irmãos realiza Semana de Prevenção de Acidentes online

Matriz em Santo Antonio da Platina e centros de distribuição em Curitiba, Assis e Itu e unidade de recebimento de café em Carlópolis

Todos os anos no mês de novembro, o Grupo 2 Irmãos realiza a SIPAT (Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho), nas dependências da matriz em Santo Antônio da Platina .

Durante a semana são realizadas atividades como aferição de pressão, exames oftalmológicos, massagens relaxantes, palestras com convidados de várias áreas, coffee break e distribuição de brindes recebidos de parceiros e fornecedores.

Este ano houve a pandemia e com ela a mudança de hábitos e comportamentos, o distanciamento e a higiene pessoal continuam em evidência, e diante disso percebeu-se que não seria possível realizar a Sipat 2020 presencial.

Frente a esse desafio, a gestão da CIPA e o Técnico em Segurança do Trabalho estudaram várias possibilidades e chegaram à conclusão de que a personalização de palestras por meio de uma SIPAT ONLINE seria o mais interessante e neste formato também haveria a vantagem de alcançar todas as unidades do Grupo 2 Irmãos, que hoje conta além da matriz em Santo Antonio da Platina, com centros de distribuição em Curitiba, Assis-SP e Itú-SP e também uma unidade de recebimento de café em Carlópolis.

O primeiro passo foi a escolha do palestrante Rodrigo Monsil (foto), que de forma objetiva e humorada leva mensagens de impacto e ao mesmo tempo motiva o público. O segundo passo foi instigar a curiosidade dos colaboradores.

Os vídeos foram postados via whatsapp da empresa onde todos os colaboradores puderam acessar no melhor momento do seu dia, bem como compartilhar com seus familiares e amigos. A postagem foi diária e com duração de 10 minutos, os temas foram: Segurança no trabalho, trabalho em equipe, motivação no trabalho, comunicação segura e meio ambiente. E para fechar a SIPAT, a psicóloga Laís Alves preparou um vídeo sobre saúde mental, tema muito importante nesse momento de pandemia, onde houve um aumento significativo nos casos de depressão e ansiedade. No encerramento da semana houve também sorteio de brindes.

Os temas foram escolhidos pela gestão da CIPA com objetivo de abordar várias áreas da vida e que acabam impactando no dia a dia. A idéia foi trazer informações relevantes para que todos, tanto como cidadãos, quanto como colaboradores do Grupo 2 Irmãos tenham qualidade de vida, e possam refletir e se comprometer com sua própria saúde, e se conscientizar também de que o meio ambiente precisa de nós e nós necessitamos dele.

Ações internas como esta realizada pela Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, CIPA, do Grupo 2 Irmãos, faz com que os colaboradores se sintam motivados e transmitam satisfação, apresentando grande efeito no resultado.