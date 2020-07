Grupo da pré-candidatura de Germano define vice em Siqueira Campos

Vereador Paulo César Leite dos Santos compõe a chapa

O grupo que apoia a pré-candidatura de Luiz Henrique Germano para a prefeitura de Siqueira Campos escolheu o nome de Paulo César Leite dos Santos, filiado ao PSL, para ser vice na chapa. Os nomes devem ser homologados na convenção eleitoral que acontecerá entre 31 de agosto e 16 de setembro.

Considerado como figura pública respeitada, Paulão, como é conhecido, foi presidente da Câmara dos Vereadores entre 2009 e 2010, quando Siqueira Campos ficou entre os legislativos que menos gastaram em todo o Paraná.

Cumpre o terceiro mandato e destaca-se por sua ação ativa na elaboração de projetos para melhoria da comunidade e fiscalização firme ao executivo. Siqueirense, tem dois filhos, é formado em Ciências Contábeis pela Faculdade do Norte do Paraná (Fanorpi) e trabalha desde os 14 anos, sempre em Siqueira Campos.

“Tenho projetos para nossa cidade, conheço a realidade, pois minha vida é aqui, sou uma pessoa acessível e sempre pronto a auxiliar. Faço política para o bem das pessoas e da comunidade, gosto de gente e junto com Germano espero transformar Siqueira Campos. Durante o pouco tempo que Germano esteve à frente da prefeitura, ele e sua equipe se mostraram muito capazes de fazer as melhorias necessárias para o desenvolvimento da cidade. Confio muito nele, é uma pessoa do bem, tem visão, administrador e é honesto, ele sonha com uma Siqueira Campos melhor em todos os

aspectos e é isso que nos une”, afirmou, otimista.