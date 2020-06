Grupo de Flávio Zanrosso define pré-candidatura de novo vice-prefeito

Rochinha se mostra colaborativo e Rodrigo assume disputa

Após diversas reuniões com lideranças tomazinenses e diálogos com o Presidente do MDB Estadual, João Arruda, com o Deputado Estadual Alexandre Curi, com o Deputado Federal Sergio Souza, bem como com o Vereador Cézar Bueno, Presidente em exercício do MDB de Tomazina, o prefeito Flávio Zanrosso avançou as tratativas políticas.

Também se reuniu com os Vereadores Wesley Marques, Presidente da Câmara ; Mané do Sapé; Marildinho; Rodrigo, além dos já mencionados Vereador Cézar e o atual vice-prefeito Rochinha, o chefe do executivo confirmou a pré-candidatura à reeleição e, na manhã desta quinta-feira, dia quatro, anunciou a pré-candidatura do Vereador Rodrigo, como vice-prefeito.

Rodrigo Faria é também filiado ao MDB, filho de Esoaldo e Neusa Faria, tem 36 anos e está no seu segundo mandato no Legislativo. Casado há 14 anos com a nutricionista Michele, é pai de Ana Clara e Vinícius. Cresceu no Bairro da Serraria e mudou-se para a cidade após o casamento.

Começou a trabalhar muito cedo na cerâmica e na serraria do avô, foi cobrador de ônibus, gerente de um posto de combustíveis e funcionário da empresa Pro Tork, tendo conquistado a vereança por sua postura ativa junto à comunidade, ao que se deve também seu segundo mandato. Ele integra o grupo de apoio ao Prefeito, comprometido nos projetos de melhorias que tomam conta do município.

Flávio Zan acredita que essa composição visa fazer mais por Tomazina e acrescenta: “para seguir com nosso trabalho em todas as áreas e focar no Turismo para geração de Empregos”. No momento oportuno, em respeito à Legislação Eleitoral, anunciará também o lançamento da Campanha.

Até o momento ainda não há definições de outras pré-candidaturas locais ao Executivo.