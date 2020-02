Grupo Dois Irmãos amplia capacitação profissional em todos setores

Mestre e doutora ensinaram detalhes da torra

Colaboradores do Grupo 2 Irmãos participaram de um Treinamento em Torra de Cafés Industriais. Durante o curso, teórico e prático, foram abordados temas como estrutura e tipos de cafés verdes, tipos e técnicas de processamentos, propriedades químicas dos grãos, princípios e definições da torra do café, termodinâmica da torra, manutenção e operação de torradores, reações químicas durante a torra, perfis de torra e como montá-los, controle de temperatura, tempo e fluxo de ar, influência do perfil de torra na composição do sabor, técnicas de blends e blends de torra.

O recente treinamento foi ministrado por Leandro Carlos Paiva, Professor do Instituto Federal do Sul de Minas Gerais/Campus Machado, Mestre em Torras de Cafés e Diretor do Pólo de Inovação Agroindústria do Café; e contou com a parceria de Elisângela Ferreira Furtado Paiva (os dois mais Júlio e Sílvio na foto de capa) , Doutora em Ciência dos Alimentos e Qualidade do Café e proprietária da ANGI Consultoria em Cafés Especiais.

Acreditar que nosso consumidor tomará nosso café só por questão de fidelidade é entrar numa zona de conforto muita perigosa, o consumidor brasileiro se acostumou a ter novas experiências com cafés e não se alinhar a essa tendência é colocar todo o negócio em risco”

De acordo com o professor, “a capacitação visa instruir os colaboradores no aprimoramento da qualidade dos cafés produzidos na empresa e oferecidos aos consumidores e afirma que cada lote, especialmente selecionado para os diferentes tipos de cafés da empresa, podem ter sua qualidade comprometida se a principal atividade da indústria não for bem feita: que é a torra do café. A técnica da torra é essencial para garantir e até melhorar a qualidade dos cafés, e a empresa está atenta a essa necessidade”.

“O programa anual de treinamentos do Grupo 2 Irmãos tem como objetivo a capacitação de nossos colaboradores, criando mecanismos e ferramentas para um enfrentamento diário a uma dura e competente concorrência, dizemos aqui que em nosso caso temos que matar dois leões por dia. Manter todos os colaboradores preparados para essa dinâmica é uma questão de sobrevivência, aqui somos estimulados a criar situações de melhorias quase que diariamente, pois o mercado assim exige. Acreditar que nosso consumidor irá tomar nosso café só por questão de fidelidade é entrar em uma zona de conforto muita perigosa, isso é muito claro aqui no Grupo 2 Irmãos, o consumidor brasileiro se acostumou a ter novas experiências com cafés e, não se alinhar a essa tendência é colocar todo o negócio em risco. Esse treinamento com o dr. Leandro e a doutora Elisângela é mais uma etapa na busca de um aperfeiçoamento de nosso processo industrial de torra, objetivando fazer com que toda nossa linha de cafés tradicionais e especiais possa conquistar não somente consumidores fiéis, mas sim verdadeiros defensores de nossas marcas”, afirmou Júlio César Paneguini Correa, Diretor do Grupo 2 Irmãos.

A empresa trabalha na produção de cafés de alta qualidade, alinhada a atender os clientes em suas expectativas e oferecer-lhes um preço justo.