Grande equipe envolvida para atender todas expectativas dos clientes

Apreciadores das duas rodas tiveram um destino certo no sábado, dia 16: a inauguração da KTM Sportbay, em Curitiba. Entre eles, autoridades como governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Júnior, e também o primeiro-secretário da Assembleia Legislativa, deputado estadual, Luiz Cláudio Romanelli. O evento seguiu todos os protocolos de segurança diante da pandemia do novo coronavírus.

A concessionária do Grupo Pro Tork já é considerada a principal FlagShip da marca austríaca de motocicletas no Brasil. Com aproximadamente mil metros quadrados, o espaço conta com as melhores opções de motos street e off road, incluindo os desejados modelos 2021, além de equipamentos, acessórios e peças de reposição, levando a risca o slogan Ready to Race (Pronto para Correr , em Português).

O diretor-presidente do Grupo Pro Tork, Marlon Bonilha, se mostrou animado com o novo projeto, que conta com gerência do pentacampeão brasileiro de enduro de regularidade e também dono de uma revenda de motos usadas, o piloto Emerson Loth. Na verdade, uma grande equipe foi envolvida na execução, pensando em atender todas as expectativas dos clientes.

“Somos conhecidos pelo estilo agressivo, de negócios, de marketing, temos paixão por tudo o que fazemos, creio que este seja o segredo e tenho certeza que colheremos bons frutos. Foi ótimo receber a todos, ver o entusiasmo por poderem contar com o nosso suporte, tudo com muita qualidade e preço justo. A loja será um ponto de apoio para a fidelização da marca, com todos os serviços. Vamos acelerar”, disse Marlon.

Presentes também Altair, Neusa, Bruna, Ana Carla, Leodir, Beto e Marcelo Bonilha, empresários, pilotos, e consumidores ávidos por detalhes dos produtos.

A gerência está a cargo de Emerson Loth – pentacampeão brasileiro de enduro de regularidade e também dono de uma revenda de motos usadas, a Bomba Racing. “Convido os amantes das duas rodas a virem conhecer a loja e os modelos 2021, estamos com uma ampla linha de motos off road e street”, afirma.

Flagship stores são lojas conceitos, que proporcionam ambiente de aproximação entre marca e cliente, além de configurar tendência do mercado contemporâneo, oferecido ao público com bastante autenticidade e criatividade. Flagship stores ou concept stores traduzem-se como lojas onde se reúnem os produtos que melhor definem o conceito que guia uma marca – sua essência – apresentada de maneira inovadora. Logo, tornaram-se referências em meio às principais cidades do mundo associadas à moda, cultura, comércio e entretenimento, e, devido ao alto grau de investimento envolvido, espelham a grandeza e posição de determinada marca.

Sobre a KTM – A empresa tem orgulho de ser a líder mundial no mercado de motocicletas esportivas off road, além de já ter conquistado mais de 270 títulos de campeonatos mundiais. O espírito “Ready to Race”(Pronto para Correr , em Português) retrata o próprio DNA de competições da marca e assina toda a gama de modelos.

Somos conhecidos pelo estilo agressivo, de negócios, de marketing, temos paixão por tudo o que fazemos, creio que este seja o segredo e tenho certeza que colheremos bons frutos”

São produtos de ponta, projetados para gerar uma experiência incomparável e emocionante aos seus usuários. Além da forte expressão no mercado europeu e norte americano, a KTM também abriu recentemente novas joint ventures completas em São Paulo, em Dubai e nas Filipinas. Estes empreendimentos reconhecem a importância dos mercados emergentes dinâmicos destes países e enfatizam o firme compromisso de aumentar sua presença no mercado internacional.

Sobre a Pro Tork – É a maior fábrica de peças e acessórios para motocicletas da América Latina e também a líder mundial em capacetes, tendo em seu catálogo mais de 40.000 itens de fabricação própria no Brasil. Localizada na cidade de Siqueira Campos, ao norte do estado do Paraná, a empresa negocia com mais de 60 países. Sua história teve início em 1987 com a fabricação de escapamentos de forma artesanal.