Guapirama, Cambará e Quatiguá se classificam no Vôlei de Praia

Para Fase Final

Depois de três dias de competição, o Vôlei de Praia revelou todos os campeões da Fase Macrorregional de Assaí dos 66º Jogos Escolares do Paraná (JEPS). A modalidade foi disputada nos fundos do Ginásio Yoshihiro Nonomura, o Paulão, e no Colégio Estadual Conselheiro Carrão.

Disputada nas categorias 12 a 14 e 15 a 17 anos do masculino e do feminino, o Vôlei de Praia foi realizado inicialmente em fase de grupos, seguido de finais. As equipes campeãs e vice-campeãs conquistaram a vaga na fase final dos JEPS.

Na categoria 12 a 14 anos masculino, o ouro ficou com a dupla Cláudio Camargo e Adriano Rodrigues, do Colégio Estadual Presidente Costa e Silva, de Sengés. Eles venceram Murilo Chueiri e Valdeci da Silva, do Colégio Estadual Segismundo Neto, de Siqueira Campos, por 2×1, com parciais de 21×17, 09×21 e 15×12.

No feminino 12 a 14 anos, as campeãs saíram do confronto entre as duplas , e Maria Clara da Silva e Ana Laura Benite, do Colégio Estadual Hermínia Lupion, de Ribeirão do Pinhal. Em quadra, melhor para as alunas do Silvio Tavares, que se consagraram campeãs da macrorregional após vencerem por 2×0, com parciais de 21×10 e 21×13.

Programadas para sexta-feira (28), as finais da categoria 15 a 17 anos precisaram ser transferidas para a manhã de sábado (29). A mudança foi decorrente da longa duração das partidas, principalmente durante as semifinais da modalidade. Alguns jogos chegaram a serem iniciados, como é o caso da decisão de primeiro lugar do feminino entre o Colégio São Tomaz de Aquino, de Wenceslau Braz, e Colégio Estadual João Marques da Silveira, de Quatiguá, mas foram paralisados devido a falta de iluminação.

Por causa da mudança de data da partida, a dupla Yanka Ribeiro e Gabriela da Silva voltaram a Quatiguá e retornaram a Assaí para disputar a decisão contra Beatriz Radoski e Larissa Alves. Mesmo com as dificuldades da transferência da partida, as estudantes de Quatiguá venceram as adversárias por 2×1, com parciais de 19×21, 21×7 e 15×7.

Para Gabriela, as dificuldades deram um sabor maior ao título conquistado. “Foi bem mais cansativo, mas valeu a pena esse esforço de ter que ir e voltar, para conquistar tudo que a gente batalhou”, explica.

Veterana na competição, Yanka Ribeiro conquistou seu terceiro título no Vôlei de Praia da Macrorregional. Com a vaga garantida na Fase Final de 15 a 17 anos, a estudante do João Marques de Silveira agora sonha mais alto. “Vamos para cima na fase final. Vamos treinar bastante e ir em busca do Brasileiro”, promete, otimista.

No masculino, o título ficou com a dupla.

Os estudantes guapiramenses venceram a dupla Kauan Valência e Luiz Gabriel Noronha, do Colégio Estadual Hermínia Lupion, de Ribeirão do Pinhal, por 2×0, com parciais de 21×18 e 21×15.

Empolgado com os resultados, Marco Antônio faz uma análise sobre a expectativa para a Fase Final de 15 a 17 anos. “A preparação agora vai ser muito forte, porque vamos enfrentar escolas que jogam muito bem, que não deixam cair bola alguma. O jeito é treinar bastante para ficar pelo menos entre os três”, completa.

A Fase Final de 12 a 14 anos será disputada em Apucarana entre os dias 12 e 20 de julho. A Fase Final de 15 a 17 anos acontece entre os dias 2 e 10 de agosto, em Foz do Iguaçu.