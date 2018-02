Guapirama prepara construção de 39 casas populares

Obra orçada em R$ 2,7 milhões financiados pelo FGTS

Nesta segunda-feira (19), o superintendente de Relações Institucionais da Cohapar, João Naime Neto, recebeu na sede da empresa, em Curitiba, o prefeito de Guapirama, Pedro Banzé. Os dois conversaram sobre a contratação de um projeto para a construção de 39 novas moradias populares na cidade.O assessor do deputado estadual Luiz Cláudio Romanelli, Aguinaldo Rodrigues, acompanhou a reunião (fotos).

O início das obras depende da liberação de aproximadamente R$ 2,7 milhões pela Caixa Econômica Federal. O banco é responsável por gerir os recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), que serão utilizados para financiar a construção.

Segundo Joãozinho, a construtora Implantec, vencedora do processo licitatório montado pela Cohapar, precisa realizar ajustes documentais determinados pelo banco. “Após o atendimento das diligências da Caixa Econômica, as famílias inscritas no município que se enquadrem nos critérios do projeto serão chamadas para participar do processo seletivo”, informa o superintendente da companhia.

De acordo com o prefeito, a administração municipal está empenhada em dar agilidade à ação. “Com a ajuda da Cohapar será possível assinar os contratos com as famílias em breve”, destaca Banze

COMO PARTICIPAR – As famílias de Guapirama interessadas em participar deste e de futuros projetos habitacionais do Governo do Paraná no município devem efetuar um cadastro familiar no site www.cohapar.pr.gov.br/cadastro.

.