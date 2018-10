Guapirama: Sepultado corpo de rapaz acidentado

Na manhã desta terça-feira

O corpo de Elessandro Silva (foto), de 36 anos, foi enterrado na manhã desta terça-feira, dia dois,no cemitério municipal de Guapirama (fotos).

Ele perdeu a vida depois de ter sido prensado pela própria carga, no meio da madrugada desta segunda-feira, dia 1º, em Marília, interior paulista. Foi no KM 275 da BR-153, no trecho conhecido como Serra de Ocauçu (foto).



O rapaz, que era casado com Meire, com a qual tinha dois filhos, dirigia sentido Ourinhos-Marília e perdeu o controle da direção batendo num barranco.Na colisão, o veículo tombou e acabou prensando a cabine, esmagando o tórax da vítima.

Silva morreu ainda no local.

Parte da carga se espalhou na pista, interditando o tráfego por cerca de 45 minutos.

O corpo foi velado na Funerária Proceu, na rua Palmiro Bueno de Camargo.