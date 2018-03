Guapirama: Sindicato Rural oferece curso gratuito de Aplicação de Agrotóxicos

Nos dias dois, três e quatro no Sindicato Rural

O instrutor Bruno Gonçalves Batista (foto) foi contratado pelo Sindicato Rural Patronal de Santo Antônio da Platina para realizar na unidade de extensão em Guapirama o curso gratuito “Aplicação de Agrotóxicos 31”.Ele é agrônomo e reside em Bandeirantes.

Será nos dias dois, três e quatro de abril no Centro de Eventos e os interessados podem entrar em contato pelo telefone (43) 99148-8503 com a Débora ou 3534-1503 (Ediane).



O Presidente do Sindicato Patronal José Afonso Junior, informa que entre os temas estão:”Calibragem do pulverizador”,”Cuidados com o Meio Ambiente”, “Ordem ou permissão de trabalho”, “Normas para aquisição de agrotóxicos”, “Normas para o transporte”, “Utilidade dos agrotóxicos na agropecuária”, “Cuidados com o Meio Ambiente”, “Procedimento para o preparo da calda”, entre outros assuntos.

A Norma regulamentadora Nº31 para trabalhadores que atuam em exposições diretas orienta manipulação de agrotóxicos adjuvantes e produtos afins em qualquer uma das etapas de armazenamento, transporte, preparo, aplicação, descarte e descontaminação de equipamentos e vestimentas. Durante o treinamento NR-31, será oferecido aos trabalhadores identificação e sinalização de todos os equipamentos afim de proporcionar maior segurança, conhecimento de sinais e sintomas de intoxicação bem como medidas de primeiros socorros e atualização dos procedimentos operacionais de segurança e saúde no trabalho, de acordo com as especificações da normativa.