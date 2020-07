Guto se reunirá com embaixadores da Rússia e China para negociar compra de vacinas

LDO prevê R$ 100 milhões para aquisição da esperada imunização eficaz

O secretário Chefe da Casa Civil, Guto Silva (fotos) concedeu entrevista exclusiva nesta segunda-feira, dia 20, ao npdiario em seu gabinete, no Palácio Iguaçu, em Curitiba. Na ocasião, revelou que estará na próxima sexta-feira, dia 24, em Brasília para se reunir com os embaixadores da China, Yang Wanming, e da Rússia,Sergey Pogóssovitch, e tratará da possível compra das aguardadas vacinas contra a Covid-19.

Ele detalhou haver tratativas nesse sentido e que a ideia é que o Estado seja uma “plataforma de testes no Brasil” para a imunização do novo coronavírus.

Guto assinalou que o governo estadual vem tendo uma atuação “equilibrada, sem solavancos e nem populismo” no enfrentamento da pandemia, colhendo resultados positivos notadamente se comparado a outros estados do país.

O Governo do Paraná apresentou, nesta segunda-feira uma proposta de alteração na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2021, com o objetivo de garantir a compra de vacinas contra o novo coronavírus. A emenda propõe destinar R$ 100 milhões para a compra da imunização assim que houver medicação comprovadamente eficaz.

A proposta foi entregue pelo secretário chefe da Casa Civil ao presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, Ademar Traiano. O deputado Hussein Bakri, líder do governo na Alep, afirmou que a emenda será encaminhada à Comissão do Orçamento e analisada com prioridade.

NEUTRALIDADE – Com relação a pré-campanha e a campanha efetivamente, anunciou que o governador Carlos Massa Ratinho Junior manterá uma postura de neutralidade em municípios onde houver mais de um candidato a prefeito, “hoje temos um desenho ainda precoce, mas só vamos agir politicamente após a definição oficial dos concorrentes”, adicionou.

Evidentemente, está claro que Ratinho vai pedir votos para quem o apoiou no passado, como é natural em política.

BIOGRAFIA – Luiz Augusto Silva nasceu em Maringá no dia 11 de fevereiro de 1977, é político e empresário , deputado estadual licenciado, filiado ao Partido Social Democrático (PSD), atualmente secretário Chefe da Casa Civil.

Ele iniciou na vida política em 2008, eleito vereador mais votado em Pato Branco. Candidatou-se a deputado estadual em 2010 ficando na suplência, foi eleito em 2014, com 45.313 votos e reeleito parlamentar em 2018, com 66.412 votos. Foi vice-presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, presidente da Frente Parlamentar de Defesa do Comércio, presidente da Câmara de Comércio Paraná-Rússia e coordenador da Bancada Digital. Atuou à frente da subchefia da Casa Civil do Governo do Estado do Paraná, de 2012 a 2014.

Em 2018, com a eleição de Ratinho Junior (PSD) ao governo do Estado, Guto Silva foi anunciado como secretário Chefe da Casa Civil do Paraná. Guto Silva também é empresário com experiência na área de comércio exterior e consultor internacional de empresas pelo Sebrae/PR. Formado em Administração de empresas com Habilitação em Comércio Exterior pela UNIVALI – Universidade do Vale do Itajaí. Pós Graduado em Gestão de Recursos Humanos e tem MBA em Gestão de Negócios pela FAE Business School, doutorando em Gestão de Negócios pela Universidad Nacional de Misiones/ Argentina.

Esteve em mais de 38 países realizando negócios internacionais. Morou na Inglaterra, Portugal e Espanha. Foi professor universitário, lecionou na pós graduação da FGV – Fundação Getúlio Vargas. Na área acadêmica também publicou dois livros pela editora aduaneiras intitulado: Logística no Comércio Exterior e Gestão Global.

O parlamentar é casado com Karina Amadori, tem dois filhos: Francisco e Mariana.