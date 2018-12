Há um ano Norte Pioneiro chorava morte violenta de prefeito de Japira

Foi no dia de Natal de 2017 e tirou a vida também da enteada do político



No dia 25 de dezembro (Natal) do ano passado (uma segunda-feira) na BR-153, a cerca de dez KM de Ibaiti, o então prefeito de Japira, Walmir Wellington da Silva (foto), do DEM, de 48 anos, sofreu um acidente de carro.Ele e a enteada, Eduarda, perderam as vidas. A criança de quatro anos faleceu momentos depois. A primeira dama, enfermeira Luciane de Freitas (fotos) , teve diversos ferimentos e ainda hoje sofre sequelas do acidente, mas está viva e reside na cidade.

O então marido dirigia um Voyage, se descontrolou provavelmente por problemas de pressão arterial, saiu da pista, bateu numa árvore e morreu na hora.

A tragédia foi assunto em todo o Paraná,principalmente por causa da data e de envolver também uma criança.

A viúva chegou a ensaiar uma candidatura a prefeita, mas depois desistiu e apoiou o candidato Ângelo Marcos Vigilato (PSB) , que acabou ganhando a eleição suplementar e assumirá a prefeitura no máximo no dia 16 de janeiro.

“Muitas pessoas insistiram que eu concorresse, mas pretendo seguir com minha vida normal, agradeço o apoio, quem sabe daqui a dois anos?”, comentou.

O enterro do chefe do executivo foi pungente e o cortejo, debaixo de chuva, mostrou o quando a região sentiu os falecimentos precoces do político e da criança.

