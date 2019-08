Handebol de Ribeirão do Pinhal já está entre os 8 melhores do PR

Nos jogos Escolares

A fase classificatória do handebol encerrou nesta segunda-feira, dia cinco, definindo as 16 equipes que avançam as quartas de final do 66º Jogos Escolares do Paraná (JEPS), em Foz do Iguaçu. A fase mata-mata inicia nesta terça-feira tendo como palco a quadra esportiva do Colégio Vicentino São José.

Sem perder uma partida, o elenco do Colégio Estadual Hermínio Lupion, de Ribeirão do Pinhal, garantiu a vaga na próxima fase da competição, quando enfrenta os rondonenses do Colégio Luterano Rui Barbosa. No último compromisso, enfrentou o forte time do Colégio Marista Pio XII, de Ponta Grossa, protagonizando um dos duelos mais acirrados do torneio masculino, vencendo os rivais com a vantagem de uma bola, 13 a 12, fechando a fase eliminatória em 1º lugar do grupo C.

“Estão acostumados a jogar jogos importantes. Essa equipe é bem experiente, estão confiantes, jogando cada vez melhor. Sinto que a cada dia que passa estão ficando mais experientes e isso reflete na atuação deles em quadra. Daqui pra frente vai ser difícil, com certeza, mas a experiência que eles estão ganhando é o que vale”, declarou o técnico Leonardo Velani.

Depois de ficar com o bronze no Campeonato Paranaense de Handebol Cadete, o selecionado ribeiro-pinhalense se despediu em 2018 da categoria 12 a 14 anos com a medalha de prata , e em sua primeira participação na categoria 15 a 17 anos chegou ao G8 .

“Por ser o primeiro ano deles nesta categoria, estão jogando muito bem, estou muito feliz com o resultado que conquistamos até aqui”, frisou Leonardo Velani, contando que a equipe treina duas horas todos os dias da semana. “Estamos confiantes, ainda somos uma equipe nova, mas nossos adversários não podem mais nos enxergar como uma equipe fraca ou inexperiente. Vamos mostrar nosso trabalho em quadra”, ressaltou.