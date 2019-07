Heaven Party sábado na Seven em Siqueira Campos (vídeos)

Balada imperdível

A melhor casa de shows do Norte Pioneiro e sul de São Paulo completou cinco anos em 2019, com entretenimento sadio e eventos de qualidade.

Localizada em Siqueira Campos, a Seven Beats traz uma proposta de intercalar shows nacionais com shows de artistas regionais, buscando sempre oferecer um ambiente diferenciado para todos que buscam na casa, uma opção de lazer e diversão. Em sua estrutura há climatização digital, estacionamento seguro, equipe de segurança especializada e atendimento personalizado de qualidade.

O ano de 2019 começou em alta, onde a Seven trouxe propostas inovadoras com estilos diversificados no cenário musical. Visando isso, neste fim de semana, dia 03 acontecerá o maior evento eletrônico da região, onde trará o conceito das melhores festas Premium do país, o evento Heaven Party Uma festa eletrônica, realizada na área externa da casa, num ambiente novo, com decoração exclusiva e luxuosa, e contando com um Line-Up muito bem elaborado.

Entre as atrações principais da festa oficial de agosto, a Seven traz SAMHARA, a única DJ mulher a tocar no palco principal do Tomorrowland, e apelidada carinhosamente por seu público como a rainha das manhãs, por sua performance incrível nas manhãs das melhores festas do país. Além de SAMHARA, o line-up traz até a Heaven JOY CORPORATION, um dos principais DJs e produtores da atualidade, que além de DJ, canta ao vivo em seu desempenho trazendo uma brilhante presença de palco.

O line-up de 12 horas de festa contará também com as presenças de Rock da House (Marília – SP), Feba (Ourinhos –SP), Duo Djs (São Paulo- SP), Felterz (Maringa-PR), Feeling Pump (Presidente Prudente-SP), Wav’s, WildLow e HouseBrow de Siqueira Campos.

Tudo está sendo preparado para ser uma noite incrível e memorável, além de contar com uma grande equipe de filmagem, fotografia, painéis de led e fogos de artifício.

Ingressos à venda com promoters em toda região, pelo site ou aplicativo da ingresse e pelos pontos de vendas oficiais. Não deixe pra última hora e aproveite para ter uma noite inesquecível.

O evento conta com a parceria de um dos núcleos mais influentes do cenário eletrônico local : o núcleo GREEN VIBE.

Proibida a entrada de menores de 16 anos

*Proibida a entrada com bonés.

*Proibida a entrada com camiseta regata.

____________________________________

03/AGOSTO/2019

Área externa da SEVEN, em Siqueira Campos .

Rodovia (Parigot de Souza) PR.092 – km 272,8

____________________________________

INFORMAÇÕES:

Paulo Leite : (43) 99935-2231

Arthur Wellington: (43) 99922-8325

Eri Silva: (43) 99680-0088

Alex Vieira: (43) 99696-2494

