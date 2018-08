Jovem é de Santo Antônio da Platina

Helena Alves Siqueira (fotos), estuda o segundo ano do Ensino Médio no Instituto Federal em Jacarezinho.

A lindinha tem 17 anos, gosta de sair com os amigos, de ler e reside com a família em Santo Antônio da Platina.

A adolescente surge leve, solta e deslumbrante como nova Gata da Semana.