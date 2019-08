Helena Garrido Massas faz sorteio do Dia dos Pais

Produtos excelentes e deliciosos

A empresa Helena Garrido Massas Artesanais está promovendo o sorteio de um banquete de massas aos seguidores das suas páginas no Facebook e Instagram.

A promoção do Dia dos Pais que começou no dia 23 de junho sorteará 5 kg de massas para os usuários que curtirem a página, compartilharem o post e marcarem seus amigos. O sorteio online será realizado nesta quinta-feira (09/08), e o resultado será divulgado as 15 horas.

Atualmente a marca platinense possui um grande mix de produtos congelados como lasanhas, canelones, rondellis, nhoques e empadões de alto padrão de qualidade. Os produtos já são comercializados em mais de 200 pontos de venda na região norte do Paraná e sul de São Paulo, e em função da qualidade e sabor diferenciados, têm se destacado como referência no setor tornando-se uma ótima opção de refeição para o seu dia-a-dia.

Ainda é possível participar da promoção, basta acessar os links:

– Facebook:

– Instagram:

Mais informações sobre a marca podem ser obtidas no site: www.helenagarrido.com.br ou pelo telefone/whatsapp 43 9965-5995.

