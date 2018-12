Helicóptero atende médico que infartou em Santo Antônio da Platina

Foi encaminhado para uma UTI em estado grave

João José Granemann de Souza (fotos), médico do trabalho residente em Fraiburgo, Santa Catarina, passou mal na madrugada desta segunda-feira, dia 31, e foi atendido no Pronto Socorro Municipal de Santo Antônio da Platina.

Por recomendação médica, foi solicitado um helicóptero para levar o profissional de 63 anos para a Unidade de Tratamento Intensivo do Hospital João Freitas, em Arapongas, o que aconteceu por volta das 11h15m.

A aeronave do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) pousou e decolou do pátio do Hospital Regional do Norte Pioneiro, onde o diretor-geral,Alfredo Ayub, deu todo o suporte.