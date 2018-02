Helicóptero e novas viaturas para PM reforçam a segurança

Investimento de R$ 112,3 milhões

O governador Beto Richa entregou nesta segunda-feira , dia cinco, em Curitiba, um helicóptero e 50 novas viaturas para reforçar a frota da Segurança Pública no Estado. São 40 veículos para a Polícia Militar e dez para a Polícia Científica, que vão para o Instituto Médico Legal (IML). A aeronave será empregada em operações aéreas da PM.

“É mais uma ação que integra a série de investimentos feitos pelo Governo do Estado, nos últimos sete anos, para a Segurança Pública”, disse o governador. Desde 2011, pelo programa Paraná Seguro, foram adquiridas três mil novas viaturas e contratados 11 mil policiais. Também foi adquirido armamento de última geração para reforçar o combate ao crime. “O resultado está na queda da violência. Em 2017, o número de homicídios no Paraná caiu 12% em relação ao ano ”, disse o governador.

Na Região Metropolitana de Curitiba houve queda de 15% no número de assassinatos, comparados com 2016. Também houve redução de 12,6% no volume de roubos no Estado. Em Curitiba a redução foi de 18%.

as viaturas integram o processo de renovação da nossa frota e vão atender as demandas mais prioritárias da PM em todos os municípios do Estado"

Os números do ano passado no Paraná são os menores desde 2007, quando os relatórios estatísticos começaram a ser feitos. Em comparação com os dados de 2010, os registros de homicídios no Estado caíram 33%.

ESTRATÉGICO – Os 40 veículos para a Polícia Militar fazem parte do lote de 1.100 viaturas adquiridas pelo Estado no ano passado, com um investimento de R$ 112,3 milhões. As viaturas são do modelo Fiat Palio e serão distribuídas pelo Estado, conforme o planejamento estratégico estadual, baseado nos índices de violência de cada área abrangida pelos comandos militares.

“As viaturas integram o processo de renovação da nossa frota e vão atender as demandas mais prioritárias da PM em todos os municípios do Estado”, destacou o comandante-geral da PM, coronel Maurício Tortato.

De acordo com Tortato, também está em processo licitatório a compra de viaturas mais pesadas para atender o Batalhão de Operações Especiais e as unidades de choque em todas as unidades do Paraná.

O helicóptero de modelo Robinson 44 Raven II, foi apreendido com drogas, atualizado e reformado para que pudesse atender a demanda da segurança. “Essa é uma aeronave própria para as atividades policiais e possivelmente ela será destinada primeiramente para Londrina. Posteriormente poderá ser realocada conforme a necessidade”, disse o comandante da PM.

IML tem frota reforçada em várias regiões do Estado

Os dez veículos entregues para a Polícia Científica são para reforçar a frota do Instituto Médico Legal (IML). Os automóveis integram um contrato de locação de 30 viaturas, sendo que os outros vinte serão entregues nas próximas semanas. Nesta etapa, serão destinados 4 veículos para Curitiba, 3 para Ponta Grossa, 2 para Londrina e 1 para Cascavel.

De acordo com o diretor-geral da Polícia Científica do Paraná, Hemerson Bertassoni Alves, os veículos contam com plataformas e guinchos para facilitar o trabalho dos funcionários. “São viaturas novas e diferenciadas. São modelos únicos que não tem igual no Brasil”, disse. Bertassoni disse, ainda, que o trabalho da Polícia Científica tem avançado devidos aos investimentos feitos nos últimos anos, com o reconhecimento, pelo governador, da Polícia Científica e sua importância na percepção criminal.

“Houve investimentos em áreas como DNA Forense, viaturas, novas sedes, equipamentos, laboratórios e concurso público. A polícia científica teve um avanço expressivo e deu um salto em inovação nesse governo, graças aos consistentes investimentos feito estado”, afirmou.

Em março será entregue em Curitiba a nova sede da Polícia Científica, um investimento de mais de R$ 25 milhões.

