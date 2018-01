Helicóptero socorre pinhalense de 12 anos

Garoto teria fraturado o crânio

Um menino de 12 anos sofreu fratura de crânio na manhã de sábado, dia 20, após suposto acidente na Vila Carvalho, em Ribeirão do Pinhal.Carlos Eduardo Borges (foto) foi levado pelo helicóptero do governo estadual que pousou e decolou no Estádio Municipal Alves de Almeida (fotos) com atendimento de socorristas do SAMU(Serviço de Atendimento Médico de Urgência).

Teria sofrido duas paradas respiratórias.Foi encaminhado a um hospital de Londrina com risco de morte.

Familiares tinham acionado a Polícia Militar um dia antes por conta do desaparecimento da criança.

Testemunhas que encontraram a vítima, por volta das 7h30m, assim como a própria PM, disseram que estava com ferimento na cabeça e confuso.Também revelaram terem ouvido ruídos de motocicleta.

Há várias versões, entre elas que estaria na garupa de um adolescente que teria caído com a moto e fugido em seguida ao ver a situação grave do companheiro.

A Polícia Civil abriu inquérito para apurar o caso.