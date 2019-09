Hilux roubada em Abatiá é encontrada em mato platinense

Neste domingo

A Polícia Militar recebeu informações privilegiadas sobre um veículo roubado a mão armada na cidade de Abatiá no fim de semana, uma Toyota/Hilux SW4 de cor branca (placas AWP-0591/Abatiá).O crime foi cometido próximo da Congregação Cristã do Brasil, no templo abatiaense.

A equipe foi até a estrada do bairro rural Jacutinga, perto da Fazenda São Lourenço, e localizou o veículo escondido numa mata. Foi acionado o guincho e, posteriormente, conduzido à delegacia de Polícia Civil para os procedimentos de praxe.

Participaram da bem sucedida ação os soldados Da Silva, Jonatho e Rodrigo.