Hiroshi apresenta etapa final de obras do Hospital de Carlópolis

Funcionalidade, segurança, privacidade, estacionamento e modernidade

Nesta sexta-feira, dia 28, o Prefeito de Carlópolis, Hiroshi Kubo, anunciou as últimas etapas da conclusão nas obras do Hospital Municipal São José (ilustração).

Um sonho esperado por muitos anos agora está se tornando realidade”

De acordo com as informações, há desde paisagismo, com árvores, flores e arbustos, até entrada elétrica com gerador próprio e capacidade triplicada. Para isso, as árvores antigas estão sendo retiradas, uma vez que as raízes acabaram trazendo prejuízos ao alicerce do prédio, pois não eram adaptadas ao local.

Promete-se muita segurança à instituição, já que um estacionamento com muita qualidade foi projetado.

