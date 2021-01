Dupla teve votação extraordinária consolidando liderança na cidade e região

“Os desafios são grandes, mas estamos otimistas e com muita esperança; reafirmamos o nosso compromisso de fazer um trabalho sério, estruturante e transformadora, porque a Política só tem sentido se for para melhorar a vida das pessoas”. Foi assim que o prefeito Hiroshi Kubo comentou sua posse neste final de semana (fotos) . Ele foi reeleito junto com a vice Doutora Ana (Ana Lúcia Moreno da Silva, esposa do ex-chefe do executivo, Isaac Tavares da Silva), ambos do PSD. A primeira-dama, Cíntia, também estava presente.

A maior bancada no Legislativo é do PSD, com 4 vereadores.

Os vereadores de Carlópolis vão representar 14.500 habitantes. A cidade tem um PIB de R$ 268.995.389,00 e um IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) de 0,713, segundo a última medição do IBGE, que é de 2010. O IDH vai de 0 a 1 – quanto maior, mais desenvolvida a cidade – e tem como base indicadores de saúde, educação e renda. A média no Brasil é de 0,765, segundo dados de 2019 divulgados em 15 de dezembro de 2020 pelo Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas (PNUD).

Veja quem são os vereadores eleitos:

Hulk, do PV, 62 anos, é casado, mas não declarou nenhum bem como patrimônio. Ele foi diplomado, mas ainda não empossado. Sua situação será explicada em reportagem do npdiario na tarde deste domingo, dia três.

Luiz Menezes, do DEM, tem 60 anos, é casado, e foi eleito presidente da câmara.

Dr Zezinho (fotos), do PSD, tem 46 anos, é casado e médico.

Professor Adenilson, do PSD, tem 49 anos.

Dra Jusselem, do PSD, tem 56 anos.

Selma Zapzum, do PSD, tem 51 anos, é solteira.

Zezinho, do PROS, tem 42 anos, é casado.

Galego do Pesqueiro, do DEM, tem 51 anos, é solteiro.

Luciano da Ambulância, do DEM, tem 38 anos, é casado.