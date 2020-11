Hiroshi Kubo reeleito prefeito de Carlópolis; Jaelson vence em Bandeirantes e Dionísio em Pinhalão

O empresário Hiroshi Kubo (foto com o primeiro secretário da Assembleia Legislativa ) foi reeleito prefeito de Carlópolis, tendo na vice a médica, Doutora Ana. Ambos são do PSD.

Jaelson Mata, do Podemos, assumirá como chefe do executivo de Bandeirantes, pois venceu o pleito deste domingo, dia 15.

Dionisio, 47 anos, do DEM, foi eleito prefeito de Pinhalão para os próximos quatro anos, com 46,70% dos votos. Foram 2.065 votos no total.