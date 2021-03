Inicia agora o período de fisioterapia com paciência e ânimo

Exclusivo: Após as bem sucedidas cirurgias realizadas no Hospital Ortopédico AACD na capital paulista, o presidente da Amunorpi (Associação dos Municípios do Norte Pioneiro), Hiroshi Kubo (foto) recebeu alta e está em sua residência, em Carlópolis, se recuperando.

Prefeito de Carlópolis, o empreendedor sofreu acidente automobilístico no último dia oito e teve que se submeter aos procedimentos.

Agora, sem sequelas, inicia o período de fisioterapia e se mostra aliviado, agradecido pelas preocupações e orações.

Pretende voltar logo ao trabalho, enquanto isso Doutora Ana, a vice-prefeita carlopolitana, administra o município.