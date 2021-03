O procurador da prefeitura carlopolitana, José Alfredo da Silva, informou, na tarde desta terça-feira, dia nove, que o Prefeito Hiroshi Kubo (foto) continua internado na Santa Casa de Ourinhos(SP), após o acidente automobilístico desta segunda-feira (veja como foi no link no final deste texto).

Na unidade de saúde, foram realizados exames de imagens onde se confirmaram múltiplas fraturas no braço esquerdo, uma contusão pulmonar e uma fratura na região da coluna lombar.

As fraturas serão corrigidas por procedimento cirúrgico, sendo que nesta quarta, dia dez, será realizada a cirurgia da coluna lombar e logo após a cirurgia para correção da fratura do braço esquerdo.

No momento, Hiroshi encontra-se tranquilo, interagindo com sua família e médicos, aguardando a realização do procedimento.