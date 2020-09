Histórico: Tomazina tem candidatura única para prefeito

Flávio Zanrosso busca reeleição sem nenhum adversário

Na manhã desta terça-feira, dia 15, Flávio Zanrosso (MDB), atual Prefeito de Tomazina, foi oficialmente indicado à reeleição pelo MDB (Movimento Democrático Brasileiro) com o apoio do DEM (Democratas).

A chapa terá como vice o atual Vereador Rodrigo Faria, além de mais 23 candidatos a vereador.

“Agradeço a Deus, minha família, ao povo de Tomazina, aos Partidos, minha equipe, ao atual vice-prefeito Rochinha e ao nosso Grupo Político pela confiança. Tomazina vive seu melhor momento e isso se transformou em apoio político com a consolidação dessa grande aliança. Sei também que a responsabilidade agora é ainda maior, mas estou preparado para esse desafio. Conto com seu apoio para juntos seguirmos transformando nossa Cidade. Em breve divulgarei meu plano de governo e uma prestação de contas do que fizemos ao longo do mandato”