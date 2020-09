Hoje no Restaurante Dom Antônio

Arroz, Feijão, Arroz carreteiro, Macarrão alho e óleo com rúcula, Batata frita, Lasanha 4 queijos, Nhoque molho vermelho, Frango caipira, Rabada, Costela assada, Banana, Pastel, Coxinha de frango, Torresmo.

Salada: Alface, Tomate, Maionese, Salpicão, Beterraba cozida, Tabule, Giló frito, Berinjela com pimentão, Chuchu com ovos e tomatinho, Brócolis com cenoura, Abacaxi, Repolho chinês.

Deliciosa Sobremesa: Doce de Abacaxi.