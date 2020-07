Carlópolis: Homem capota caminhão, cai em ribanceira e morre hoje

Polícia Rodoviária Estadual atendeu a ocorrência na PR-218

Segundo informação do posto da Polícia Rodoviária Estadual de Santo Antônio da Platina, o motorista de um caminhão Mercedez-Benz (placas de Saturaiá, município de 3.700 habitantes do sudoeste de São Paulo.) capotou no KM 20 da PR-218, em Carlópolis. A fatalidade foi às 10h15m desta terça-feira, dia 28.

Caiu numa ribanceira de 30 metros.

Ronaldo Francisco Antônio, que tinha 42 anos,era casado e tinha dois filhos ainda meninos, ficou preso às ferragens e não resistiu aos ferimentos perdendo a vida no local, num pasto às margens da rodovia.

O corpo foi levado pelo IML (Instituto Médico Legal) de Jacarezinho e entregue aos familiares na sequência. Ele era morador de Carlópolis e o corpo será sepultado nesta quarta-feira, dia 29.

Não foram divulgadas as causas do sinistro.