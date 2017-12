Homem chama PM para prender irmão que matou esposa e contou para mãe

Nesta madrugada em Carlópolis

Maria Duarte Bento, de 36 anos, natural de Jundiaí do Sul, foi morta a golpes de machado e marreta na madrugada desta segunda-feira, dia quatro, na casa onde morava (Estrada do Monge, Bairro CTG). O homicida foi o próprio marido, Osvaldo Teixeira. Ainda não se sabe exatamente o motivo do crime.

A PM foi acionada pelo policial Civil Adjairo, plantonista, relatando que um indivíduo estava na delegacia e reportou o assassinato.Nivaldo Teixeira relatou que seu irmão foi até a residência de sua mãe, moradora do Bairro Vista Alegre, e confessou a ela ter matado a companheira. Nivaldo foi até o endereço e constatou que a senhora estava inconsciente e com sangue na cabeça. Foi então, que se deslocou até a delegacia para registrar o fato.

Os Policiais Militares, com apoio de colegas de Joaquim Távora e Ribeirão Claro, foram ao local.

Na entrada da residência, populares com os ânimos exaltados diziam que o criminoso estava presente na varanda de acesso principal.Foi dada voz de abordagem a Osvaldo e não encontraram nada de ilícito com ele na busca pessoal. Houve apreensão porque um grupo estava enfurecido e ameaçando agredir o rapaz.

No interior da casa, foi encontrado o corpo da vítima em cima de uma cama (foto).

Todo o entorno foi isolado, o homicida preso e o Instituto Médico Legal, horas depois,levou o corpo.