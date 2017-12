Homem de 46 anos morre em acidente na BR-153

Na noite de sábado em Santo Antônio da Platina

Nilton César Marques Fernandes, de 46 anos, morreu e sua acompanhante, Ilda Aparecida Arruda, 42, ficou gravemente ferida em um acidente (fotos) envolvendo um caminhão basculante, placas de São José do Rio Preto (SP), e uma carreta Scania biarticulada de São Gabriel do Oeste (MS), em torno das 22h45m desta sexta-feira, dia oito, no KM 49 da BR- 153, em Santo Antônio da Platina.

A colisão frontal aconteceu perto do Auto Posto Chapadão.

O condutor do caminhão invadiu a pista contrária e com a violência do impacto a cabine foi arremessada a vários metros do acidente.

A carreta tombou espalhando parte da carga de adubo sobre a rodovia.

A vítima fatal teve amputadas as duas pernas e ainda sofreu traumatismo craniano.Ilda teve ferimentos graves, mas em risco de morte.

A Polícia Rodoviária Federal atendeu a ocorrência.

O motorista da carreta teve ferimentos leves.