Homem de 48 anos perde a vida em batida na BR-153

Entre Santo Antônio da Platina e Jacarezinho

Albino Ribeiro, de 48 anos, perdeu a vida numa curva no KM 29 da BR-153 em torno das 22h45m deste sábado, dia 18, entre Jacarezinho e Santo Antônio da Platina.

Ele, que não tinha CNH(Carteira Nacional de Habilitação) e forçou uma ultrapassagem, dirigia um Fiat Elba CSL ano 1989(placas AFQ-1322/Joaquim Távora) e bateu de frente contra uma carreta bi-trem Sete Eixos, com placas de Wenceslau Braz.

O motorista, Ademir Prudêncio, não se machucou, porém ficou muito impactado com o sinistro.

O acidente aconteceu próximo da ponte do Rio Jacaré.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), o SAMU(Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), o corpo de bombeiros e a empresa Guinchos Imai, de Santo Antônio da Platina, atenderam a ocorrência, assim como socorristas da concessionária do trecho.