Criminoso se escondeu numa pousada na PR-092

Os policiais militares foram acionados nesta quinta-feira dia 14, para dar atendimento numa situação na qual um indivíduo havia sido atingido com um tiro, num sítio, localizado no Bairro São Miguel, em Wenceslau Braz.

No local, o ferido estava escondido numa mata e veio ao encontro da equipe e afirmou que seu padrasto seria o autor do disparo.

Relatou que o fato aconteceu quando chegou a casa onde moram e o padrasto estava armado com uma espingarda e atirou contra a perna dele, que caiu ao chão e o autor disse ainda que próximo tiro seria na cabeça, momento que, mesmo ferido, fugiu para mata.

De posse das informações, os policias saíram no encalço do suspeito do disparo vindo a encontrá-lo numa pousada, localizada na PR 092, Rodovia Parigot de Souza.

O criminoso levou os policias onde estava a arma que foi apreendida: uma espingarda, marca CBC, modelo Nylon 66, calibre 22.

A vítima, rapaz de 22 anos, foi encaminhado para cuidados médicos, sendo constatado, preliminarmente, que o projetil transfixou a coxa não atingindo os ossos e nem sistema vascular importante e, em tese, não corria risco de morte.

O autor do disparo, 38 anos, recebeu voz de prisão e foi encaminhado para Delegacia de Polícia local.