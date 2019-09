Homem é assassinado a tiros em Ribeirão do Pinhal

Crime violento

Foi repassada pela 4ª Cia. PM que um homem foi alvejado na Rua Dez, Bairro Silvio Fructuoso, em Ribeirão do Pinhal, por volta de 21 horas desta terça-feira. No local, a equipe encontrou a vítima de 24 anos, com o antebraço esquerdo sob o rosto já em óbito.

Segundo testemunha, os cachorros começaram a latir e o rapaz saiu para ver o que estava acontecendo, sua mulher olhou pela janela e viu dois indivíduos no portão chamando, sendo assim o homem foi até eles quando começaram a dar disparos de arma de fogo em sua direção, atingindo principalmente a cabeça. A testemunha afirma ainda que os criminosos falaram a seguinte frase “Talarico vai aprender a não mexer com mulher dos outros” e que eles afirmaram ser da facção PCC(Primeiro Comando da Capital).

Um dos elementos era robusto e outro magro, sendo que desceram correndo e depois voltaram, tomando sentido ignorado. Posteriormente, veio a informação anônima para a PM que um carro branco parou na esquina debaixo da residência e dele saíram dois suspeitos armados sentido a casa da vítima.

Os policiais isolaram o local do crime e aguardaram a chegada da investigadora e posteriormente da equipe do IML. Diante dos fatos, o boletim foi encaminhado para polícia judiciária para procedimentos pertinentes.