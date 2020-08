Homem é executado a tiros em Ribeirão do Pinhal

Vítima tinha 33 anos e perdeu a vida com pelo menos três tiros na nuca

Renato Pereira de Moraes (fotos), de 33 anos, foi assassinado a tiros no início da noite desta sexta-feira, dia 14, perto de um barracão no Conjunto Habitacional Irma Romanelli, em Ribeirão do Pinhal. Ele estava de motocicleta (Honda Titan, placa ACA-7949) e caiu na rua na entrada da PR-218, na saída para Jundiaí do Sul.

A vítima tinha passagens por roubo, tráfico de drogas e furto.

Renato recebeu pelo menos três disparos na nuca.

O corpo foi recolhido ao Instituto Médico-Legal (IML) de Jacarezinho e entregue à familiares para ser enterrado.

A Polícia Civil instaurou inquérito para investigar a execução. O delegado plantonista é Miguel Chibani Bakr.

Familiares e amigos manifestaram lamentos em redes sociais.