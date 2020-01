Homem é executado com 11 tiros em Santo Antônio da Platina

Na zona rural por dois homens

Jefferson Aparecido da Silva (foto), de 31 anos, foi assassinado por dois homens com 11 tiros no início da noite desta terça-feira, dia sete, na zona rural de Santo Antônio da Platina. Foi numa propriedade rural no KM 11 da rodovia Deputado Benedito Lúcio Machado, a três quilômetros do povoado da Platina. Em princípio, não seria latrocínio(roubo seguido de morte) pois já chegaram num VW Gol tomado de assalto no bairro Aparecidinho 1, só que o carro foi abandonado depois no local conhecido como Aldeia, no fim do Conjunto Habitacional Álvaro de Abreu.

Não há por enquanto confirmação, mas Silva não teria antecedentes Pela violência do crime é provável que tenha sido uma execução motivada por vingança ainda de origem desconhecida.

Ele chegou a ser encaminhado ao Pronto Socorro Municipal pelo SAMU(Serviço de Atendimento Médico de Urgência), mas não resistiu. Os disparos atingiram principalmente a cabeça e um dos braços.

As polícias já têm suspeitos.