Homem é preso hoje cedo em Ribeirão do Pinhal

Arma e drogas

A Polícia Civil, com apoio da polícia Militar, realizou o cumprimento de buscas domiciliares em uma residência no centro de Ribeirão do Pinhal na manhã desta quinta-feira, dia cinco.

Um homem de 33 anos foi preso em flagrante por posse irregular de arma de fogo, omissão de cautela na posse do armamento e porte de drogas para consumo.

As polícias apreenderam um revólver, calibre 38 (sem registro), munições e porções de maconha. O detento era investigado também por ameaçar de morte a sua convivente e seus familiares.

Está preso na Cadeia Pública de Ribeirão do Pinhal à disposição da Justiça.