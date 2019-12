Homem foge após matar desafeto a tiros em Santo Antônio da Platina

Eles tinham desavenças; homicida invadiu casa da vítima

Diego Henrique da Silva (foto), de 25 anos, foi morto a tiros às 4h40m desta quarta-feira, dia 25, no cruzamento das ruas Araguaia e Mário Giovanetti,,Vila Ribeiro, em Santo Antônio da Platina.

Com a solicitação sobre disparos, os PMs foram até o local, onde fizeram buscas e patrulhamento, todavia ninguém foi encontrado. Realizado contato com o Pronto Socorro, ninguém havia dado entrada com possível ferimento de arma de fogo; em continuidade a ocorrência, o SAMU (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) entrou em contato informando que havia recebido uma chamada de ferimentos na Rua Araguaia, próximo a um bar.

No local, jazia o rapaz nos fundos de uma residência. A esposa da vítima disse que um indivíduo magro, de estatura média, vestido com roupa escura e usando uma máscara do personagem Coringa, vilão inimigo do Batman, efetuou três disparos em direção a seu marido.

O jovem foi atingido e, mesmo ferido, saiu correndo para os fundos , pulou o muro, sendo encontrado já desfalecido, na vizinha.

Apreendidas duas cápsulas de munição calibre .380.

O autor do homicídio se evadiu sentido Rua Santos Dumont, foram realizadas buscas, mas até o momento não foi localizado.

O delegado Rafael Guimarães abriu inquérito para investigar o caso na 38ª Delegacia Regional de Polícia Civil.