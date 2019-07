PM prende ladrões de supermercado de Ibaiti (vídeo)

Na madrugada de segunda-feira

Na manhã de segunda-feira, dia oito, Policiais Militares realizaram diligências a respeito da tentativa de furto ocorrida no supermercado Vovô João naquela madrugada na cidade de Ibaiti.

Na residência de um jovem (22 anos), na Rua Osório Ferreira de Melo, foram encontrados com outros dois homens (ambos 28 anos), dois relógios de pulso furtados no último dia 04/07, onde as vítimas reconheceram os produtos. Também no local, havia duas pedras de crack e duas buchas de maconha, assim como várias ferramentas de origem não comprovada.

Ainda em diligências, foram um segundo endereço, Rua Shizuma Jio, onde localizaram uma jaqueta idêntica a que foi utilizada no furto tentado (ver vídeo) e que, segundo relatos de testemunhas, o carro do indivíduo (31 anos) em questão foi visto nas proximidades.

Quatro indivíduos foram detidos e os objetos recuperados serão restituídos aos proprietários.

Pelo vídeo é possível ver que um indivíduo do bando invadiu o estabelecimento comercial no centro de Ibaiti.Com pressa e usando farolete, ele remexeu gavetas, mas aparentemente não tinha furtado nada.