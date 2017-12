Homem perde controle de carro e bate em oficina mecânica

Houve apenas danos materiais

Um homem perdeu o controle do seu Passat (placas AGA 5650/SAP) e acabou batendo e danificando o portão da Oficina do Sandrinho, na tarde de terça-feira, dia 12, perto da Panificadora Horizonte, na rua Dom Pedro II, em Santo Antônio da Platina.

Muito assustado, ele não soube explicar o que exatamente aconteceu, “não sei se acelerei ou virei o volante”, afirmou, abraçado à namorada, também nervosa.

O acidente atraiu curiosos.

As partes se ajustaram.

Ninguém se feriu.