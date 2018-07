Homem preso por abusar sexualmente do sobrinho de oito anos

Crime cometido em Joaquim Távora

A Polícia Militar prendeu um homem na tarde desta quinta-feira, dia 26, por abuso sexual contra uma criança de oito anos, em Joaquim Távora.

Ele fugiu da casa onde cometeu o crime e foi capturado quando se preparava para fugir de ônibus, depois de ser denunciado por vizinhos.

O doente confessou, já na delegacia de Polícia Civil, ter mantido conversas com o intuito de praticar o ato sexual com seu sobrinho.

Entregou seu celular e mostrou as conversas; dizendo-se arrependido “foi um momento de fraqueza”, justificou.

A irmã da vítima informou que o menor ainda encontra-se assustado com o fato.