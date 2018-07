Homem rapta menina de seis anos em Japira

Pegou na frente na casa da vítima

Uma menina de seis anos, Beatriz (fotos) foi raptada quando brincava com a irmã em frente da casa onde moram, em Japira. O crime foi cometido nesta quarta-feira, dia 25, em torno de 21 horas.

Pessoas próximas relataram ao npdiario que não houve muita agressividade, mas um homem parou um veículo que seria um GM/Monza da cor preta, pegou a vítima no colo e desapareceu.

Bia, como é chamada,é filha do motorista do departamento de Saúde de Japira Waldemar Albergoni, conhecido como Periquito.

A família é modesta e a ação não seria para pedir dinheiro pelo resgate.

Já existe um suspeito principal sendo caçado.Ele tem passagem.O foco maior é a zona rural.

Qualquer informação avisar a polícia.