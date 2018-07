Homem reage e mata marginal em Santo Antônio da Platina

Idoso não suportou ser assaltado de novo

Um aposentado de 79 anos acabou matando um rapaz conhecido dos meios policiais e cujo apelido era “Rato”. Foi nesta quinta-feira, dia 19, em horário indefinido.

Marco Antônio da Silva teria assaltado o idoso na semana passada e voltado à residência dele armado com um facão para pretensamente roubá-lo de novo. Só que o homem reagiu dessa vez e atirou com uma espingarda de pressão.

Silva perdeu a vida e caiu na escada da residência (foto).

Mais tarde, anunciou que se apresentará acompanhado do advogado para a Polícia Civil.

Rato tem passagens por extorsão, roubo e furto.

O corpo será sepultado nesta sexta-feira em Santo Antônio da Platina.